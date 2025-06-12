“كمية من الكلور كافية لعدة أيام”.. وفد من وزارة الصحة بالخرطوم يزور منطقة ود حسونة لتعزيز الصحة العامة

قام وفد من وزارة الصحة بولاية الخرطوم بزيارة ميدانية إلى منطقة ود حسونة، وذلك في إطار جهود تعزيز الصحة العامة وتحسين البيئة الصحية في المناطق الطرفية.

ضم الوفد الدكتور حسن بشير، مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة، والأستاذة عاطفة محمد عبدالرحمن، عمر علي مدير النظام الصحي بمحلية شرق النيل، إلى جانب عدد من مديري الإدارات في مجال الطب الوقائي.

خلال الزيارة، تم توزيع مادة الكلور على جميع الآبار بالمنطقة لضمان سلامة مياه الشرب، كما تم توعية السكان بطرق الاستخدام السليم للكلور وسبل الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق المياه.

وأكد الوفد أن كمية من الكلور كافية لعدة أيام قد تم تسليمها، مع الالتزام بمواصلة الدعم خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر، خلال الأسبوع المقبل، تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف 20 متطوعاً من أبناء المنطقة، لتمكينهم من القيام بمهام تعزيز الصحة وتوزيع الكلور بشكل دوري.