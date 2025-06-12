قوة مشتركة لتأمين المستشفيات بالجزيرة

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى زيارته صباح الاربعاء برفقة أعضاء لجنة أمن الولاية لمستشفى حوادث العظام بمدني عن تكوين قوة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة والمخابرات لتأمين المستشفيات بالولاية .

وعبر عن إشادته بدور الكوادر الطيبة في عودة النظام الطبي بالولاية.

وشدد على ضرورة وضع الإحترازت الصحية والبيئية والوقائية لتجنب الوبائيات داعياً لتكثيف حملات الرش ومكافحة نواقل الأمراض وإزالة الأنقاض والاوساخ وتجفيف البرك وتطهير المصارف والتوعية وتعزيز السلوك الإيجابي، مجدداً إهتمام حكومته بالمرضى وتسخير كافة إمكانيات الولاية لبرامج لخدمات الصحة والتعليم .

على صعيد آخر قدم والي الجزيرة برفقة لجنة أمن الولاية تهاني عيد الأضحى المبارك للعاملين بمستشفى جراحة الكلي متعهدا بتذليل كافة الصعاب التي تعترض سير العمل .بالمستشفى

وأعلن الدكتور محمد خيري عبد الله مدير بنك الدم بمستشفى الكلى أن البنك يعمل علي مدار اليوم ويقدم خدمات متكاملة لكل المرافق الصحية بالولاية، مضيفاً أن البنك يقدم خدمة فصل الدم من البلازما لتوفير الصفائح الدموية .

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