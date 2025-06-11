عضو مجلس السيادة دكتورة سلمى عبد الجبار تشيد بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للسودان

وبعثت سيادتها لدى لقائها بمكتبها ببورتسودان اليوم سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان السفير علي بن حسن جعفر، بتحاياها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مؤكدة عمق وتجذر العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية العمل على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب.