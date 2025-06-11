سياسية
عضو مجلس السيادة دكتورة سلمى عبد الجبار تشيد بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للسودان
ثمنت عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتورة سلمى عبد الجبار المبارك مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للسودان وشعبه عبر تقديم المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية فضلا عن موقفها الثابت تجاه القضايا المتعلقة بسلام وأمن السودان.
وبعثت سيادتها لدى لقائها بمكتبها ببورتسودان اليوم سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان السفير علي بن حسن جعفر، بتحاياها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مؤكدة عمق وتجذر العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية العمل على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب.
من جانبه قدم السفير السعودي التهنئة للسيدة عضو المجلس السيادي بحلول عيد الأضحي المبارك والثقة التي حظيت بها بإختيارها عضوا في مجلس السيادة الانتقالي.
وأبان سيادته أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
سونا