مساعد وزير الخارجية المصري السابق : الدخول في المثلث الحدودي محاولة لجر مصر للحرب في السودان

أكد مساعد وزير الخارجية مسؤول ملف السودان بالخارجية المصرية السابق السفير حسام عيسى أن العدوان المشترك بين مليشيا الدعم وقوات خليفة حفتر على المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا هو محاولة لجر مصر للحرب في السودان.

وقال عيسى سفير مصر السابق بالخرطوم، في تصريح خاص لموقع “المحقق” الإخباري، إنها محاولة لنقل الحرب للحدود المصرية السودانية، مشدداً على أن القيادة المصرية لن تنجر لحرب خارج حدودها، مضيفاً “كانت هناك محاولات عديدة في السابق لجر مصر مثلما حدث في مطار مروي في بداية الحرب، وادعاء الدعم بأن مصر ستشارك بطيرانها،

وكذلك مزاعم قائد قوات المليشيا محمد حمدان المتكررة بتدخل مصر في الحرب بالسودان”، مؤكداً أن هذه الاتهامات عارية تماما من الصحة، مشيراً إلى العلاقات الجيدة بين مصر وحفتر، وقال إن حفتر له قراراته التي تتوافق مع مصالحه.

كما أكد مساعد وزير الخارجية المصري السابق أن مصر قادرة على حماية حدودها،

وقال تقديري أن مصر لن تنساق إلى هذا المستنقع، وموقفنا واضح في الدفاع عن الأراضي المصرية ولن نُجر إلى حرب إقليمية، مضيفاٍ أن موقف مصر الأساسي هو إيقاف القتال ووقف إطلاق النار في السودان والبدء في إعادة تعمير البلاد، موضحا أن هدف المليشيا من الدخول في المثلث الحدودي هو نقل الحرب إلى مناطق أخرى، بعد هزائمها في المناطق ذات الأهمية الكبرى في وسط السودان (الخرطوم – الجزيرة – سنار وغيرها)،

وقال إن شمال وغرب كردفان الآن تشهد عمليات كر وفر، ولذلك كان لابد من فرقعة إعلامية وسياسية لنقل الحرب لمناطق جديدة تحت سيطرة الجيش لرفع الروح المعنوية للمليشيا، لافتاً إلى أن هجمات الطيران السوداني على مطار نيالا كبدت الدعم خسائر فادحة،

وقال إن نقل الحرب للمثلث الحدودي تهدف لتشتيت جهود الجيش السوداني في مناطق جديدة

القاهرة – المحقق- صباح موسى