“انذار لرقبة الجمل”.. محلية بحري تواصل جهودها في إزالة العشوائيات

واصلت محلية بحري جهودها في إزالة العشوائيات وتفعيل جهاز حماية الأراضي، حيث عقد المدير التنفيذي لمحلية بحري بالانابة الاستاذ سنوسي سليمان العبد اجتماعًا مع جهاز حماية الأراضي، الخميس.

وأكد الاجتماع على استمرار العمل في إزالة العشوائيات بالمحلية، حيث تم توجيه إنذارات لاسواق المصفاة والمرسى شمبات ومنطقة رقبة الجمل بنبتة.

ومن المقرر أن يبدأ جهاز حماية الأراضي عمله من داخل محلية بحري اعتبارًا من يوم الأحد القادم .