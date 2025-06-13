الخرطوم.. التكايا الخيرية بدعم رئيس نادي المريخ “النمير” تواصل توزيع الدعم للمتأثرين بالحرب

شهد عيد الأضحى المبارك بولاية الخرطوم عودة كبيرة للمواطنين لديارهم .

وشهدت الأحياء السكنية حراكا سكانيا في مقابل مواصلة التكايا الخيرية بدعم من رئيس نادي المريخ المهندس عمر النمير أعمالها النوعية حيث بلغت الجولة رقم (٢١) بدعم عدد (21) تكية برعاية مساعد القائد العام للقوات المسلحة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا موزعة على حسب الكثافة السكانية لتخدم أكبر قطاع من المواطنين بشكل مستمر.

وساهمت التكايا في دعم المواطنين مما جعل الولاية تتجه لمواقع أخرى في ظل التوسع الكبير في المساحات الآمنة وتحرير كل أراضي الولاية وحوجة مواطني هذه المناطق للغذاء خاصة في مناطق جنوب أمدرمان والصالحة والريف الجنوبي ووسط الخرطوم وبحري.

وتستهدف التكايا الخيرية القطاعات التي تأثرت بالحرب وتوقفت أنشطتهم وفقدوا بذلك مصادر دخلهم وتوسعت مساحة التغطية لتشمل إلى جانب أمدرمان كرري وأمبدة ومحليتي الخرطوم وبحري

واستطاعت أن تحقق الاستقرار للمواطنين بإعتبار انها ثابتة في مواقيت حضورها ولم تغيب عن موعدها منذ أن بدأت قبل عدة أشهر