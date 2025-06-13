“منع عبور الركشات للكباري النيلية”.. الخرطوم تؤكد التصدي بحسم لكافة المهددات الأمنية

وقف إجتماع لجنة أمن ولاية الخرطوم يوم الخميس برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة علي جملة من القضايا المتعلقة بخطة تأمين الولاية وتوفير الخدمات واستكمال المساعي المبذولة من حكومة الولاية لاستقبال عودة المواطنين بالتركيز على خدمات المياه والكهرباء .

وأكد الإجتماع على أهمية التصدي بحسم لكافة المهددات الأمنية والخلايا النائمة والاستمرار في مكافحة الظواهر السالبة وأوكار الجريمة والاستمرار في ترحيل الأجانب والاستمرار في إزالة السكن العشوائي.

كما وجه الإجتماع بتجديد القرارات الخاصة بمنع عبور الركشات للكباري النيلية ومنع استخدام الدراجات النارية كما قرر الإجتماع تخصيص جسر الفتيحاب لمرور الشاحنات .