“تنفيذ مشروعات التنمية”.. رئيس مجلس الوزراء يلتقي القائم بالأعمال الصيني

التقى رئيس الوزراء، د. كامل إدريس القائم بالأعمال الصيني جانغ شيان هوا، في إطار الإهتمام بتعزيز العلاقات مع كافة الدول لا سيما الصين.

وقال القائم بالأعمال الصيني في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق إلى أوجه تطوير التعاون الثنائي والملفات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين، معربا عن إهتمام الصين بترقية العلاقات مع السودان.

واضاف ان اللقاء ناقش تنفيذ مخرجات منتدى بكين للتعاون الأفريقي الصيني الذي انعقد العام الماضي بمشاركة وفد السودان برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي.

وقال السفير ان الصين على إستعداد للمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية، وفي مشاريع إعادة بناء وإعمار ما دمرته الحرب.