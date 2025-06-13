عضو مجلس السيادة د.نوارة أبو محمد محمد طاهر تقوم بتوزيع خراف أضاحى لأفراد وجمعيات ومراكز شبابية

هنأت عضو مجلس السيادة الانتقالى، د.نوارة أبو محمد محمد طاهر المجتمعات المحلية بولاية البحر الأحمر بعيد الأضحى المبارك. كما قامت بتوزيع خراف أضاحى لأفراد وجمعيات ومراكز شبابية، فضلاً عن توزيع معايدات عينية لجميع فئات المجتمع لاسيما النساء والأرامل والأيتام.

وتاتي هذه المبادرة مواصلة لبرامجها المجتمعية التي تقوم بها والتي تستهدف دعم الفئات الضعيفة في المجتمع. بجانب مبادرتها بشأن رسم خارطة طريق تنموية للمساهمة في رفع مستوى الخدمات التي تسهم في إعانة المجتمعات التي عانت من الحرب والنزوح.