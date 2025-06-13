“كمبوكمبو” منسق حاكم إقليم دارفور يزور جرحي معركة الكرامة في الخرطوم

قام الأستاذ معتصم يوسف كمبوكمبو منسق حاكم إقليم دارفور بولاية نهر النيل، صباح الخميس، بزيارة تفقدية لجرحى معركة الكرامة في مراكز الرعاية الصحية بولاية الخرطوم، للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والوقوف على احتياجاتهم.

ورافقه في هذه الزيارة اللواء يحي وصدام والنقيب صابر عبدالرحمن الدرفوري و كان في استقبالهم اللواء علي مختار علي أرباع قائد القوة المشتركة بمحور الخرطوم والأستاذ مبارك فضل خريف المشرف العام لمراكز الرعاية الصحية لجرحى معركة الكرامة بولاية الخرطوم.

جاءت هذه الزيارة تأكيدًا على العلاقة الوثيقة بين القيادة والجنود، حيث حملت أجواءً من الأُخوّة والدعم وأسهمت في رفع معنويات الجرحى الذين عبّروا بدورهم عن فخرهم بالانتماء إلى القوة المشتركة وإصرارهم القوي على التعافي والعودة إلى ساحات القتال والشرف.

وحيّا اللواء يحي صدام روح العزيمة والإصرار التي يتحلى بها الجرحى، مؤكدًا أنهم يمثلون الصفوة في سجل الشرف الوطني، وأن تضحياتهم هي ركيزة النصر وروحه.