والي شمال دارفور يعلن عن دعم إضافي لتكايا الإطعام بمدينة الفاشر

أعلن والي ولاية شمال دارفور، الحافظ بخيت محمد، عن دعم إضافي لتكايا الإطعام بالأحياء السكنية لمدينة الفاشر بمبلغ من المال كخطوة أولى لمواجهة الأوضاع المعيشية المتردية في المدينة، ستتبعها خطوات أخري متلاحقة.

وقال أن الحصار الذي تتعرض له مدينة الفاشر كان سبباً رئيسياً في إرتفاع الأسعار بشكل جنوني .

وإنتقد بخيت في تصريح (لسونا) بعض الممارسات السالبة من قبل ضعاف النفوس التي من شأنها تفاقم الاوضاع بالمدينة ، لأنها لا تحتمل لاي تهديد إضافي آخر .

واعلن عن ضوابط جديدة سيتم تنفيذها لضبط الأسواق ، ومحاربة الظواهر السالبة، وإزالة كافة المخالفات من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين، ومصالحهم خاصة في ظل هذه الظروف المعيشية والإقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

ووجه الوالي رسالة إلي كل المواطنين بعدم تلبية الدعوات التي ظلت تطلقها المليشيا بالخروج من مدينة الفاشر.مشيرآ إلي المخاطر والتحديات التي يمكن أن يتعرض لها المواطنين وبصورة كبيرة بالمناطق الواقعة تحت سيطرة التمرد.

واضاف أنهم سيكونون وقوداً للحرب خاصة الشباب وذلك بإجبارهم علي القتال في صفوفها فضلاً عن إستخدام النساء والأطفال والعجزة كدروع بشرية .