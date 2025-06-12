والي الجزيرة يعزي في الشهيد صديق الشريف

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى زيارته لمسيد الشريف عبد الله بقرية ود الأبيض بمحلية أم القرى برفقة لجنة أمن الولاية ووزير التخطيط العمراني المفوض، لتقديم واجب العزاء في الشهيد صديق الشريف الذي إغتالته مليشيا أسرة دقلو المتمردة، اعلن وقوفه علي مسافة واحدة من جميع مواطني الولاية وعبر عن إشادته بدور الشهيد في حماية العرض والأرض .