سياسية
والي الجزيرة يعزي في الشهيد صديق الشريف
أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى زيارته لمسيد الشريف عبد الله بقرية ود الأبيض بمحلية أم القرى برفقة لجنة أمن الولاية ووزير التخطيط العمراني المفوض، لتقديم واجب العزاء في الشهيد صديق الشريف الذي إغتالته مليشيا أسرة دقلو المتمردة، اعلن وقوفه علي مسافة واحدة من جميع مواطني الولاية وعبر عن إشادته بدور الشهيد في حماية العرض والأرض .
من جانبه أكد الشريف يوسف الشريف عبد الله ود الأبيض ان عزم الرجال وثبات أبطال القوات المسلحة حرر الولاية وأمنها من دنس مليشيا أسرة دقلو المتمردة مشيداً بجهود الحكومة في توفير خدمات الكهرباء والمياه .
ولفت للدمار الذي أحدثته المليشيا المتمردة وممارستها السرقة والنهب والسلب والإغتيالات .
سونا