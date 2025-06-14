والي الجزيرة يعلن توفير الطاقة الشمسية ل43 قرية بالولاية

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى مخاطبته صباح اليوم المواطنيين بمسجد القرية 27 بمحلية أم القرى أن القوات المسلحة هي صمام أمان السودان معلناً إلتزام حكومة الولاية بالإسهام في توفير الطاقة الشمسية لعدد 43 قرية وإستكمال مجمع العمليات بالمستشفى وتوفير الإجلاس والكتاب المدرسي داعياً لتضافر الجهود في بناء وإعمار الولاية وصيانة وتاهيل المدارس مشيدا بدور المحور الشرقي في تحرير الجزيرة .