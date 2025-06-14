سياسية
والي الجزيرة يعلن توفير الطاقة الشمسية ل43 قرية بالولاية
أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى مخاطبته صباح اليوم المواطنيين بمسجد القرية 27 بمحلية أم القرى أن القوات المسلحة هي صمام أمان السودان معلناً إلتزام حكومة الولاية بالإسهام في توفير الطاقة الشمسية لعدد 43 قرية وإستكمال مجمع العمليات بالمستشفى وتوفير الإجلاس والكتاب المدرسي داعياً لتضافر الجهود في بناء وإعمار الولاية وصيانة وتاهيل المدارس مشيدا بدور المحور الشرقي في تحرير الجزيرة .
من جانبه أشاد الأستاذ محمد عثمان الزبير ممثل أهالي المنطقة بصمود الوالي ومعاونيه حتي تحررت الولاية والدخول مع القوات المسلحة لمدينة مدني داعياً لتوفيق أوضاع 3625 مستنفرا وتوفير التقاوي المزارعين والإهتمام بأسر الشهداء ورعاية الجرحى .
. فيما ناشد الأستاذ عبد العظيم عبد الباقي رئيس مهن الإنتاج الزراعي بمشروع الرهد الزراعي بتطهير قنوات الري لحل مشكلة 43 قرية تعاني من العطش .
وكشف الأستاذ ابو عبيدة أحمد محمد ممثل المقاومة الشعبية بمحلية أم القرى عن تجهيز 2765 مستنفرا للإنخراط في القوات المسلحة .
سونا