“مياه النيل قضية وجودية” .. د. كامل إدريس يؤكد متانة العلاقات السودانية المصرية

أكد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، دكتور كامل إدريس عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين السودان ومصر في المجالات كافة، مبدياً إهتمام الحكومة بكل ما من شأنه أن يعزز العلاقات لتصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم، السفير هاني صلاح سفير جمهورية مصر لدى البلاد.

وقال السفير هاني في تصريحات صحفية، ان اللقاء ناقش الأوضاع بشكل عام في البلاد على كل المستويات، وأنه اطلع رئيس الوزراء على تطورات العلاقات الثنائية، لاسيما وأن اللجنة التجارية المشتركة من المنتظر أن تنعقد بالقاهرة منتصف العام الجاري، وتم التطرق كذلك الى ملتقى الأعمال السوداني المصريى المقرر عقده في النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف هاني “تتطرقنا إلى آلية التشاور السياسي التي اجتمعت في فبراير من العام الماضي بالقاهرة، وأكدنا على أهمية عقد الآلية (2+2) التي تضم وزراء الخارجية والري بالبلدين في أقرب فرصة بالقاهرة لبحث موضوعات مياه النيل لاسيما وأن الملف يهم البلدين وهي قضية وجودية”.

وأعرب السفير عن تطلع بلاده لتشكيل حكومي بالبلاد يعمل على سرعة اعادة الإعمار، وقال “نثق في مقدرات دكتور كامل إدريس لإنجاز الملف بالشكل الذي يراعي ظروف السودان”.