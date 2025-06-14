القوة المشتركة: التدخل الأجنبي السافر في منطقة المثلث سوف يكون الرد عليه عنيفاً

ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوفد بقيادة العميد بدرالدين عشر ,وبرقته الجنرال صلاح محمد نور رجب منسق القوة المشتركة بولاية الخرطوم و، الملازم أول هاشم يحي اوبي ،والملازم طه عامر والملازم ،منذر.

حيث خاطب العميد بدرالدين، اليوم منسوبي الكتيبة الرابعة عشر من القوات المشتركة بقطاع امدرمان بقيادة العقيد النور هارون .

حيث ابان في مستهل خطابه إلى المواقف البطولية التي قدمتها الكتيبة الرابعة عشر وقريناتها من الكتائب العاشرة و الكتيبة 313 بقطاع أمدرمان تحت قيادة اللواء التوم حامد توتو,التي أبلت بلاء ً حسناً في تحريرها للعاصمة بجانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وابان أن هذه القوات كانت قد أُعِدت باكرا تدريبا وتأهيلاً وقد أظهرت قدراتها القتالية ودورها الفعال خلال العمليات العسكرية الواسعة بولاية الخرطوم وحيث كانت في محل إشادة الجميع علاوة على الانضباط العسكري الذي تميزت به هذه القوات.

وعلى صعيد مثيري الفتن أكد العميد بدرالدين على أن هناك جهات لديها ارتباطات و تحالفات مرحلية مع العدو تنشط في إثارة الفتن بصورة ممنهجة ومحاولات يائسة في تحجيم الأدوار المحورية التي قامت بها القوات المشتركة علاوة على تغليب لغة العنصرية والجهوية مؤكدا على أن هذه الجهات مقدور عليها ولكن الآن سوف لن تلتفت القوة المشتركة إلى هذه الأصوات المأجورة ذات الطابع المصلحي واضاف على أن معنويات القوات عالية جدا تعانق السماء في استرداد اي منطقة من مناطق السودان المغتصبة من قبل المليشا .

مؤكدا على أن التدخل الأجنبي السافر في منطقة المثلث سوف يكون الرد عليها عنيفاً وسوف لن يصمد الغزاة وحلفائهم الجنجويد أمام جحافل القوات الوطنية بمختلف مسمياتها.

وعلى ذات الصعيد أشاد العقيد النور هارون داؤد . قائد الكتيبه الرابعة عشر بهذه الزيارة التي رفعت الروح المعنوية لأبطال الكتيبة واتسم فيها بالمكاشفة والشفافية مؤكدا بأن هذه القوة جاهزة كعادتها في خوض العمليات الميدانية وهي الآن تحت رهن إشارة القيادة لتحرير اي شبر من البلاد.

الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية