مدير شرطة إقليم النيل الأزرق يطمئن علي تنفيذ خطة عيد الاضحي بالاقليم ويتفقد رئاسة شرطة محافظة الروصيرص

خلال متابعته لإنفاذ خطة تأمين عيد الأضحى المبارك بمحافظات الإقليم، تفقد اللواء شرطة/ نصرالدين محمد عبدالعليم مدير شرطة إقليم النيل الأزرق رئاسة شرطة محافظة الروصيرص يرافقه مدراء الدوائر وعدد من الضباط، وكان في إستقباله مدير شرطة المحافظة والضباط وضباط الصف والجنود.

وتلقى اللواء نصر الدين تنويرا ضافي من مدير شرطة المحافظة حول موقف تنفيذ خطة تأمين المحافظة وإستباب الأمن وموشرات إنخفاض معدلات الجريمه بفضل الجهود التي قامت بها الإدارات الشرطية خلال عطلة العيد والإنتشار الشرطي والتنسيق المحكم بين المكونات الأمنية وفقا لموجهات لجنة أمن المحافظة

من جانبه إمتدح مدير شرطة الإقليم مجاهدات الشرطة في الحفاظ علي الأمن والنظام و الإرث المجتمعي داعياً الي مضاعفة الجهود لتحقيق الإستقرار والطمأنينة للمواطن ومراعاة الحقوق والواجبات التي كفلها له القانون

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الزيارة شملت الأقسام الجنائية بالمحافظة قسم شرطةالمدينة وقسم شرطة قنيص شرق وإطمأن اللواء نصر الدين علي سير العمل الجنائي بأقسام المحافظة ووعد بمعالجة التحديات وتوفير المعينات والدعم المباشر و تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للكوادر العاملة في المجال الجنائي وتطوير قدرات منسوبي الشرطة في التحري والسجلات والدعاوي الجنائية والإدارة وغيرها من الاعمال الشرطية.

واختتم مدير شرطة الاقليم زيارته للمحافظة بزيارة سجن الروصيرص حيث تفقد أحوال القوات وسير العمل وخاطب قوة السجن من الضباط والصف والجنود مشيداً بمستوى الآداء في ظل الظروف التي تمر بها البلاد كما خاطب النزلاء بالسجن داعياً إياهم بضرورة التغيير الي الأفضل والتخلي عن السلوك الإجرامي الذي يقود الي العقاب مضيفا بأن السجن مؤسسة إصلاحية تقوم وتعيد صياغة المجرم ليكون شخص سوي ويصلح للاندماج في المجتمع للتمتع بحقوقه وفق القانون .

المكتب الصحفي للشرطة