الخارجية السودانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية علي إيران

أصدرت وزارة الخارجية بيان اليوم أدانت فيه العدوان الذي شنته اسرائيل علي إيران مما يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان :-

تُدين جُمهورية السُودان العُدوان الجَائِر الذي شَنته إسرائيل على الجُمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم مِمًا يُشَكِل تهديداً خَطِيراً للأمن والسِلم الدَوليين.