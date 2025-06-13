تنفيذي كوستي يتفقد مراكز امتحانات الشهادة المتوسطة

حيث اطمأن المدير التنفيذي والوفد المرافق له على عملية تهيئة وتجهيز المراكز من ناحية ترتيب الحجرات ووضع أرقام الجلوس بالمراكز، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحلية لاستمرار العملية التعليمية، مشيدا بمجهودات الولاية ووزارة التربية والتوجيه لانعقاد الامتحانات في الوقت المحدد لها.