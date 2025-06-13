سياسية
تنفيذي كوستي يتفقد مراكز امتحانات الشهادة المتوسطة
وقف الاستاذ هشام الشيخ حسن المدير التنفيذي لمحلية كوستي صباح الجمعة على مراكز امتحانات المرحلة المتوسطة والتي ستنطلق السبت.
جاء ذلك لدى تفقده للمراكز وذلك برفقه الاستاذ موسى محمد عبدالمجيد مدير وحدة ام هاني الادارية والأستاذ شريف محمد احمد مدير مرحلة المتوسطة بمحلية كوستي .
حيث اطمأن المدير التنفيذي والوفد المرافق له على عملية تهيئة وتجهيز المراكز من ناحية ترتيب الحجرات ووضع أرقام الجلوس بالمراكز، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحلية لاستمرار العملية التعليمية، مشيدا بمجهودات الولاية ووزارة التربية والتوجيه لانعقاد الامتحانات في الوقت المحدد لها.
وأشاد هشام بدور القوات المسلحة والاجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار بالولاية والذي كان له دور كبير في انعقاد الامتحانات وتأمينها داعيا التلاميذ إلى الاجتهاد والمثابرة للحصول على الدرجات العليا على مستوى المحلية والولاية.
سونا