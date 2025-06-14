مدير قوات السجون بولاية شمال كردفان يقف على اعمال الصيانة بسجن محلية الرهد ابو دكنة

وقف العقيد شرطة فخر الدين بشرى تاج الدين مدير قوات السجون بولاية شمال كردفان المكلف رافقه الرائد وردي عبدالرحيم مدير الشؤون العام بسجون ولاية شمال كردفان وعدد من المسؤولين، وقفوا على اعمال الصيانة بسجن محلية الرهد ابو دكنة.

واوضح الرائد سجون النور احمد ادم مدير سجن محلية الرهد ابو دكنة ان المليشيا المتمردة قامت بتدمير وخراب ممنهج لسجن المحلية بجانب سرقة اجزاء من العربات وحرقها، مؤكدا إن ما تبقى اكمال الترتيبات الادارية لتشغيل السجن بصورة مباشرة مشيرا الى وقوف مجتمع الرهد من النظاميين والمدنيين.

من جانبه اكد العقيد شرطة فخر الدين بشرى تاج الدين مدير قوات السجون بولاية شمال كردفان المكلف الانتهاء من اعمال الصيانة ومتبقي الترتيبات الادارية استعدادا لاستقبال النزلاء .

واشاد بوقوف مجتمع محلية الرهد لمساندتهم و دعمهم في صيانة السجن ووجه سيادته بتعجيل إجراءات استقبال النزلاء لأهمية السجون باعتبارها الضلع الثالث و المكمل للعدالة.