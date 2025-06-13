كامل إدريس يبعث برقية تعزية لرئيس وزراء الهند في ضحايا تحطم طائرة الركاب الهندية

بعث رئيس الوزراء الانتقالي دكتور كامل إدريس اليوم برقية تعزية لرئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي في ضحايا تحطم طائرة الخطوط الهندية يوم امس في أحمد أباد وما نتج عن هذا الحادث المأساوي من خسائر بالغة في الأرواح وعدد كبير من الضحايا.