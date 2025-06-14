والي ولاية الخرطوم يتفقد وحدات محلية أمبدة ومباني إذاعة وتلفزيون الخرطوم

تفقد والى ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بمحلية امبده الوحدة الإدارية بالبقعه جنوب وقسم شرطة الراشدين بمحلية أمبدة.

ووقف الوالي على الأوضاع والإضرار التي لحقت بها بعد أن شهدت إتلافاً وتخريباً للاثاثات والمستندات وسرقة المتحركات وأجهزة الحاسوب.

كما أدى الوالي صلاة الجمعة بمسجد الراشدين وتناول إمام وخطيب المسجد أهمية السعي بالتوكل واتباع السبل والأسباب ودعا المصلين لأهمية تكامل الأدوار خاصة بعد الاستقرار وعودة الحياة لطبيعتها.

ولدي مخاطبته المصلين أكد الوالي عزم حكومة الولاية في مواجهة التحديات والسعي لتوفير الخدمات الأساسية والتي قطعت فيها الولاية اشواطا كبيرة إضافة للمواصله في برنامج الإعمار. الذي سينتظم في كل المحليات السبعه في لإعادة مرافق الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.

الي ذلك تفقد الوالي هيئة إذاعة وتلفزيون الخرطوم بعد أن وقف على حجم الضرر ووجه بالبدء الفوري في أعمال النظافة والصيانة تمهيدا للعودة ومباشرة العمل.