وفاة (6) افراد و(3) إصابات جراء القصف العشوائي للمليشا المتمردة على مدينة الابيض

أسفر القصف العشوائي لمليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم عن وفاة (6) أفراد من أسرة واحدة وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكد الأستاذ محمد حسين زريبة، الضابط المناوب بغرفة طوارئ عيد الأضحى بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بشمال كردفان، أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الأبيض صباح اليوم ،أسفرت عن وفاة (6) افراد من أسرة واحدة إلى جانب إصابة (3) آخرين.

وأوضح زريبة أن الوضع الصحي بالولاية مستقر، مشيراً إلى أن المؤسسات الصحية تواصل أداء مهامها بكفاءة.