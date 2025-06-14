الحزب الشيوعي السوداني يطالب بتكوين لجنة دولية للتحقيق في الاتهامات الأمريكية للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية

طالب الحزب الشيوعي السوداني بتكوين لجنة دولية للتحقيق في الاتهامات الأمريكية للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية وتحديد الجناة ومعاقبتهم.

وأضاف في بيان أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان معاقبة للشعب السوداني وليس للحكومة، مشددًا على أنه يرفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤون البلاد جنبًا إلى جنب مع رفضه لاستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا.

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