سياسية

توزيع مياه الشرب للفارين من الحرب بمعسكر “أردمي” بمحلية الطينة التشادية

2025/06/14
مساعدات دارفور

تواصل غرفة طوارئ محلية الطينة بولاية شمال دارفور بالتعاون مع مجلس غرف طوارئ الولاية بمعسكر “أردمي” بمحلية الطينة التشادية ، مشروع توزيع مياه الشرب الصالحة للفارين من ويلات الحرب ، من مدينة الفاشر ، ومخيمات زمزم ، وابوشوك للنازحين ، ومنطقة طويلة، ويستهدف المشروع توفير عدد (200) برميلآ من مياه الشرب يومياً للأسر لمدة ثلاثة أسابيع .
وجددت غرفة طوارئ المحلية حرصها على توفير مياه الشرب الصالحة والنقية للفارين من الحرب الدائرة بالبلاد.
وأشارت إلي أهمية المشروع في تخفيف حجم معاناة الأسر بجانب الوقاية من مرض الكوليرا ، والعمل على تحسين الوضع الصحي وذلك بتوفير المياه الصحية للأسر.
وعبرت الغرفة عن شكرها وتقديرها لمجلس غرف طوارئ الولاية ، والخيرين لدعمهم السخي للغرفة في سبيل تقديم الخدمات للأسر .
وكانت غرفة طوارئ محلية الطينة بالولاية، قد دشنت مؤخراً برنامج توزيع السلة الغذائية ، والذي إستهدف عدد (400) أسرة من النازحين بحي الطينة وسط ، ومركز إيواء مدرسة الطينة المتوسطة بنات .
وأكد مجلس غرفة طوارئ شمال دارفور أن هذا البرنامج يجئ في إطار الجهود المبذولة لتخفيف حجم معاناة النازحين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

سونا

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