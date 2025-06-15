مبادرة “الله يبردي” الخيرية توزع الوجبات الغذائية ل(800) أسرة بالفاشر

نفذت مبادرة “الله يبردي” الخيرية بمدينة الفاشر، مشروع المطبخ المشترك مع منظمة “قلوبال أيد هاندس” ، والذي إستهدف تصنيع الوجبات الغذائية وتوزيعها ل(800) أسرة بأحياء الفاشر السكنية وشملت، الزيادية، طيبة، الشرفة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة عن الأهل الذين فروا من ويلات الحرب، والحصار الجائر المفروض على المدينة من قبل مليشيا اسرة دقلو الإرهابيـة.

وأشاد رئيس اللجنة الميدانية للمبادرة ، ابوبكر عبد الجبار محمد، بمنظمة “قلوبال أيد هاندس” وكل المنظمات ، والهيئات والافراد الذين ساهموا من أجل إنجاح مشاريع المبادرة .

ووجه في تصريح (لسونا) نداءًا عاجلاً لكل المنظمات، والخيرين بضرورة تقديم المزيد من الدعم حتى تتمكن المبادرة من تنفيذ المزيد من المشروعات التي من شأنها تقديم المساعدات الإنسانية للأسر بألاحياء ومراكز إيواء النازحين بالفاشر .

من جهته كشف عضو اللجنة الميدانية للمبادرة الطيب موسي عبد الرحمن مكي، أن المبادرة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتنفيذ المزيد من المطابخ لتصنيع الوجبات الغذائية للأسر ، والإستمرار في مشروع سقيا مياه الشرب الصالحة بالأحياء السكنية ومراكز الأيواء.

وقال (لسونا) أن المدينة قد شهدت اليومين الماضيين تدني في أسعار بعض السلع الغذائية الإستهلاكية بصورة طفيفة فضلاً عن ظهور بعض السلع التي إختفت لفترة طويلة بسبب الحصار والذي طال أمده.