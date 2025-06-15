القضارف.. “مطالبة بـ شهادة بحث باسم مستشفى النساء والتوليد”

نفّذ الدكتور أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف زيارة ميدانية إلى محلية الفاو، السبت، على رأس وفد ضم البروفسور دفع الله علم الهدى مدير إدارة المنظمات، والأستاذ خالد يوسف، مدير إدارة الأيتام، والأستاذ محمد خميس، مدير منظمة الشهيد بالولاية.

استهل الوفد زيارته بجولة تفقدية لمستشفى الفاو، وقف خلالها على سير العمل والخدمات الصحية المقدمة، حيث جدد المدير العام إهتمام الوزارة بتعزيز الخدمات الصحية بالمحلية، مؤكدًا الحاجة الماسة إلى توسعة قسم النساء والتوليد.

وكشف الدكتور أحمد الأمين عن إكتمال الترتيبات لبدء تنفيذ مشروع مستشفى متخصص للنساء والتوليد، بدعم من منظمة صندوق الأمم المتحدة للسكان عبر منظمة “كافا”، يتضمن غرفة ولادة، عنبرين، صالة إنتظار، وحمامات، مبينًا أن حجر الأساس سيُوضع قريبًا.

وأشار إلى توقيع شراكات مع عدد من المنظمات لتأهيل المستشفى وتطوير مرافقه، لافتًا إلى الأهمية الجغرافية لمستشفى الفاو الذي يخدم مناطق متاخمة من ولايات القضارف والجزيرة وسنار، مما يتطلب رفع جاهزيته لتقديم خدمات طبية عالية الجودة.

ودعا المدير العام إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية، وتسريع إجراءات إصدار شهادة بحث باسم مستشفى النساء والتوليد، للتمكن من بدء العمل قبل موسم الخريف. كما وجّه بالاهتمام بأصحاح البيئة، والاستفادة من مباني مستشفى الشرق في دعم خدمات مستشفى الفاو.