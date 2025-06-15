سنار.. عمل جبار أدى لتراجع وباء الكوليرا

اشاد والي سنار اللواء ركن م الزبير حسن السيد بجهود غرفة الطواريء الصحية بولاية سنار مقدما صوت شكر للجيش الابيض من كوادر وزارة الصحة المنتشرين في ربوع الولاية لجهودهم الكبيرة في محاصرة الكوليرا .

وأضاف أن الغرفة قامت بعمل جبار أدى لتراجع وباء الكوليرا معلنا دعم حكومته لكل الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية عبر إداراتها والغرف المختصة مؤكدا دعم حكومة الولاية لكل ما يخفف على المواطن خاصة في الصحة.

من جهته قدم وزير الصحه والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار د ابراهيم العوض احمد ابوكمه تنويرا ضافيا عن عمل الغرفة والتدخلات التي نفذتها الادارات المختصة مما أدى لمحاصرة الكوليرا، مبينا أن كل الادارات بوزارته تعمل بروح الفريق الواحد، معلنا عن مواصلة التدخلات حتى إعلان الولاية خالية من الكوليرا .