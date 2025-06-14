كوستي.. إنطلاق إمتحانات الشهادة المتوسطة بالنيل الابيض

قرع الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي النيل الأبيض صباح اليوم قرع الجرس بمدرسة الزليط عسولة بمحلية السلام إيذانا بانطلاقة إمتحانات الشهادة المتوسطة بجميع محليات الولاية، وذلك بحضورالدكتور الطيب على عيسى وزير التربية والتوجيه المكلف بالولاية ووزراء المالية والصحة والبنى التحتية والإنتاج والموارد الاقتصادية وأمين عام حكومة الولاية واعضاء لجنة ألامن والأستاذ ماهر بشير المدير التنفيذي لمحلية السلام ورئيس وأعضاء المقاومة الشعبية بمحليتي كوستي والسلام وعلى مستوى الولاية ولفيف من إدارات وزارة التربية والتوجيه على مستوى الولاية ولجان الاسناد الشعبي للامتحانات بمحلية السلام.

وعقب قرع الجرس مباشرة تفقد الوالي نماذج من مراكز الامتحانات بمنطقة الزليط عسولة إطمأن والي النيل الابيض على سير عملية الامتحانات وترتيبات تأمينها.

من جهته أبان وزير التربية والتوجيه المكلف بالنيل الأبيض الدكتور الطيب على عيسى أن امتحان الشهادة المتوسطة بالولاية لهذا العام بدأ بعد إكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية من حيث توزيع الامتحانات وأرقام الجلوس والتأمين .