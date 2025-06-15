إدارة وقاية النباتات: تعرضنا لنهب وسلب ممنهج طال المقتنيات وتخريب للمعامل

وأشار مدير الادارة العامة لوقاية النباتات د. مبارك عثمان في إفادة صحفية اليوم، الي ان العملية الغرض منها تهيئة المباني بما يتيح مباشرة العمل منها، وقال ان الإدارة تعرضت لنهب وسلب ممنهج طال المقتنيات وتخريب للمعامل، وسرقة حوالي 84 سيارة خاصة بالحملات القومية لمكافحة الآفات في كل الولايات.