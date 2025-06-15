سياسية
إدارة وقاية النباتات: تعرضنا لنهب وسلب ممنهج طال المقتنيات وتخريب للمعامل
أطلقت الإدارة العامة لوقاية النباتات بوزارة الزراعة، حملة نظافة شاملة لمقرها بمدينة بحري تمهيدا لمزاولة نشاطها إنفاذاً للموجهات العامة بالبلاد بالعودة التدريجية الى العاصمة القومية.
وأشار مدير الادارة العامة لوقاية النباتات د. مبارك عثمان في إفادة صحفية اليوم، الي ان العملية الغرض منها تهيئة المباني بما يتيح مباشرة العمل منها، وقال ان الإدارة تعرضت لنهب وسلب ممنهج طال المقتنيات وتخريب للمعامل، وسرقة حوالي 84 سيارة خاصة بالحملات القومية لمكافحة الآفات في كل الولايات.
وأكد عدد من العاملين ان عملية إعادة الإعمار تتطلب تضافر الجهود من كل العاملين حتي تعود الحياة الى طبيعتها.
سونا