“مأمون الطاهر، لمياء متوكل”.. ولاية الخرطوم: جولة لتفقد موقف الخدمات بمحليتي بحري وشرق النيل وزيارة رموز

أجرى والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة جولة ميدانية واسعة محليتي شرق النيل وبحري، وقف خلالها على موقف الخدمات لاسيما الصحة والمياه، فضلا عن تفقد بعض الرموز الإعلامية والوقوف على احوالهم.

وأكد الوالي سعي حكومة الولاية لتوفير الخدمات واحتياجات المواطن الذي عانى طيلة العامين السابقين بسبب إنتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة، متعهدا بالاهتمام بخدمات المياه والكهرباء والمرافق الصحية وبسط الأمن.

وتأتي الجولة في إطار في إطار تحركات حكومة الولاية من أجل عودة الحياة لطبيعتها والمواطنين لديارهم، حيث رافق الوالي المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين وعدد من الرموز.