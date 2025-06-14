ولي العهد السعودي يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

أجرى صاحب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، اتصالًا هاتفيًا، السبت، مع مسعود بزشکيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد السعودي أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن تعازيه ومواساته للرئيس وللشعب الإيراني ولأسر المتوفين الذين سقطوا نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما جدد إدانة المملكة واستنكارها لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمنها كما تمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد ولي العهد السعودي أن هذه الاعتداءات أدت إلى تعطيل الحوار القائم لحل الأزمة وعرقلة الجهود الرامية لخفض التصعيد والتوصل لحلول دبلوماسية، مشددا على رفض المملكة لاستخدام القوة لتسوية النزاعات وضرورة اعتماد الحوار كأساس لتسوية الخلافات.

صحيفة الخليج