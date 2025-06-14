المجلس الأعلى للحج والعمرة يصدر إعلانًا تحذيريًا للشركات والوكالات السياحية

أصدر المجلس الأعلى للحج والعمرة التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف إعلانًا، حذر فيه جميع الشركات والوكالات السياحية العاملة في مجال العمرة من مزاولة النشاط دون الالتزام بالضوابط والتنظيمات الجديدة الخاصة بموسم العمرة للعام 1447هـ.

وأوضح المجلس في الإعلان أنه تم إيقاف إصدار تأشيرات العمرة مؤقتًا حتى صدور الترتيبات الجديدة، مؤكدًا أن أي نشاط أو تنظيم لرحلات خلال هذه الفترة يُعتبر مخالفة صريحة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق المخالفين، بما في ذلك شطب الشركات من سجلات العمل في مجال العمرة.

وشدد الإعلان على أن الجهات السعودية المختصة لم تعتمد بعد أي ترتيبات جديدة، وأنه سيتم الإعلان لاحقًا عن الشركات والوكالات المجازة وفقًا للمعايير المستحدثة.