(500) من أبناء دارفور يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية بمحلية مروي

تستقبل محلية مروي الأيام المقبلة حوالي(500) طالباً وطالبة من ولايات دارفور للجلوس لإمتحانات الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2024، المقرر انعقادها في التاسع والعشرين من يونيو الجاري، ضمن ترتيبات إستضافة الولاية الشمالية لطلاب الشهادة السودانية من ولايات دارفور.

ووقف المدير التنفيذي للمحلية رئيس لجنة إستقبال وسكن وإعاشة الطلاب بالمحلية برفقة أعضاء اللجنة من اللجنة الأمنية وإدارات التعليم والشئون الصحية، على ترتيبات مقرّات إسكان الطلاب ومراكز الإمتحانات، بحضور مدير صندوق دعم الطلاب بالولاية الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب.

وأكد المدير التنفيذي أن اللجنة أشرفت على الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لتهيئة مقرّات إسكان الطلاب ومراكز الإمتحانات بالتنسيق مع اللجنة العليا لإستقبال وسكن وإعاشة طلاب ولايات دارفور بالولاية.

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