والي الجزيرة يدعو إلى مضاعفة الجهود والاستعداد المبكر للموسم الزراعي

هنأ الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة صباح اليوم العاملين بأمانة حكومة الولاية ووزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بعيد الأضحى المبارك، داعياً للعمل بروح الفريق الواحد وإحكام التنسيق لتحقيق الأهداف المنشودة، مجدداً دعمه ورعايته لكل البرامج الرامية للنهوض بالولاية.

واشار إلى أن الولاية تستشرق مرحلة جديدة تتطلب مضاعفة الجهود والإستعداد المبكر للموسم الزراعي ووضع الاحتياطات والتحوطات اللازمة للخريف بتطهير المصارف والتوعية وتعزيز ثقافة التخلص من النفايات.

وعبر الوالي عن فخره وإعزازه بأداء العاملين في القطاع الصحي وانتظام العمل طيلة إجازة عيد الاضحي المبارك وقال إن الجيش الأبيض قدم نموذجاً في التفاني ونكران الذات.

ودعا لضرورة رتق النسيج الإجتماعي والمجتمعي والتكاتف والتعاضد بين مكونات المجتمع ودعم برامج وخطط حكومة الولاية لتطبيع الحياة وإعادة الإعمار والتنمية.

سونا