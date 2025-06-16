النازحين بالابيض .. ما بين 200 الى 300 وافد يوميا

وقف الدكتور محمد اسماعيل مفوض العون الإنساني بشمال كردفان والاستاذ الجيلي الهادي الحبيب مفوض العون الإنساني بغرب كردفان وقفوا على اوضاع النازحين من غرب كردفان وعمليات المسح وانطلاق التوزيع للسلال والمواد الغذائية للوافدين .

حيث شملت الزيارة التفقدية مدرسة الكتاب ومدرسة الدرجة التي شهدوا من خلالها انطلاق التوزيع لعدد (500) سلة للنازحين.

هذا وسيستمر التوزيع حتى تغطية كل الوافدين الى مدينة الأبيض من ولاية غرب كردفان .

واكد الجيلي ان عدد النازحين بلغ 7470 وافدا داخل محلية شيكان ومحلية غرب بارا 2300 .