نهر النيل .. “مياه الولاية والأراضي والمساحة واراضي عطبرة”

اطمأن المهندس سمير سعيد عبدالله وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بنهر النيل على سير انسياب الخدمات بالإدارات التابعة للوزارة والمتمثلة في هيئة مياه الولاية والأراضي والمساحة واراضي عطبرة والإدارات المتخصصة بالولاية.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية الأحد لهذه الإدارات والتي رافقه خلالها المهندس ناصر محمد سيد مدير الإدارة الهندسية بالولاية.

هذا وقد قدم الوزير التهاني والتبريكات للعاملين بكافة إدارات الوزارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا أن تعود المناسبة وبلادنا تنعم بالأمن والسلام والتنمية على كافة المستويات.

سونا