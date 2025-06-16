والي الشمالية يطلع على استعدادات الهلال الأحمر السوداني لمجابهة طوارئ الخريف

إطلع والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد لدى لقائه الأحد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر السوداني بالولاية الشمالية د. عائشة عبد الله محمد صالح على استعداداتها لمجابهة طوارئ الخريف ضمن خطتها للعام الجاري 2025م.

وتقدمت المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر السوداني بالولاية الشمالية د. عائشة عبد الله بالشكر لوالي الشمالية وحكومته لدعمهم برامج الهلال الأحمر، مشيرة في تصريح (لسونا) الى التنسيق المحكم والتعاون مع حكومة الولاية.

وأكدت عائشة استعداد الجمعية للتدخل في جميع حالات الطوارئ في موسم الخريف مؤكدة جاهزية كوادرها، لافتة إلى تدريب 233 متطوعا ومتطوعة تدريبا متقدما في مجال التدخل أثناء الطوارئ في عدد من المحليات.