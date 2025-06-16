“تطبيع الحياة”.. والي الجزيرة يدعو لنشر الثقافة القانونية

وقطع لدى تلقيه بمكتبه صباح الأحد تهاني عيد الأضحى المبارك من وفد نقابة المحامين بالولاية برئاسة الأساتذة فاطمة عبد الرحمن قرجة وكيل نقيب المحامين أن عودة المواطنين ستسهم في تحقيق الأمن والإستقرار.