سياسية
“تطبيع الحياة”.. والي الجزيرة يدعو لنشر الثقافة القانونية
دعا الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة نقابة المحامين بالولاية لتنفيذ برامج توعوية تهدف لنشر الثقافة القانونية والإحتكام للقضاء.
وقطع لدى تلقيه بمكتبه صباح الأحد تهاني عيد الأضحى المبارك من وفد نقابة المحامين بالولاية برئاسة الأساتذة فاطمة عبد الرحمن قرجة وكيل نقيب المحامين أن عودة المواطنين ستسهم في تحقيق الأمن والإستقرار.
وحذر الوالي من المندسين والمتعاونين مع المليشيا المتمردة والخلايا النائمة وضرورة تقديمهم للعدالة.
من جانبها اشادت وكيل نقيب المحامين بجهود حكومة الولاية في تطبيع الحياة وأعلنت وقوف نقابة المحامين بالولاية ودعمها لكل برامج حكومة الولاية.
وأكدت أن النقابة تسعى لتحقيق العدل وتطبيق القانون.
سونا