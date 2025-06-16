مدير صحة الخرطوم يعلن انطلاق تنفيذ المهام من رئاسة الوزارة وإنهاء العمل بموجب لجنة الطوارئ الصحية

اعلن دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم صباح الأحد بدء انطلاقة العمل من رئاسة الوزارة بالخرطوم،

وفي الوقت ذاته انهاء العمل بموجب لجنة الطوارئ الصحية التي ظل العمل تحت مظلتها طوال فترة معركة الكرامة، ومباشرة الوزارة مهامها من خلال الادارات العامة والمتخصصة. مؤكدا على مجابهة كافة التحديات مع مدراء الادارات لتوفير الدعم اللازم لاستمرار عمل العاملين واستيعاب الكوادر العائدة للعمل، بعد ان شدد على المدراء باستيعاب كافة الكوادر التي تبلغ لدى الوزارة وتحفيزهم على العودة للعمل حتى تسهم بصورة سريعة في إعادة إعمار ولاية الخرطوم.

وأحاط دكتور فتح الرحمن محمد الامين مدراء الادارات العامة والمتخصصة خلال اجتماع ضم جميع المدراء بتفاصيل وموجهات حكومة ولاية الخرطوم والترتيبات الخاصة بتنفيذ إنهاء الإجازة المفتوحة للعاملين، ومنح مدراء الادارات التفويض والسلطات الكاملة لإدارة ادارتهم وتوفيق أوضاع العاملين بها لعودة الوزارة كجسم معافى وقوي يساهم في السرعة في إعادة الاعمار .

ونبه إلى ضرورة التعامل بموجب القانون مع العاملين مع التزام المرونة المطلوبة وقبول كافة طلبات الاجازات والتقارير الخاصة بالعاملين الكترونيا في حال تواجدهم خارج ولاية الخرطوم أو خارج الوزارة.

وأشار المدير العام إلى توفيق أوضاع جميع الكوادر التي ظلت تعمل بمؤسسات صحية طوال فترة الحرب فيما أن وظائفهم بمؤسسات أخرى، منوها إلى جاهزية شؤون العاملين لإجراء التنقلات اللازمة.

وأشاد بكل العاملين بوزارة الصحة ولاية الخرطوم وصبرهم على العمل خلال فترة الحرب في ظل ظروف قاسية ومهددات كثيرة.