رئيس مجلس الوزراء يؤكد ضرورة تطوير مشروع الجزيرة الزراعي

أكد رئيس مجلس الوزراء، دكتور كامل إدريس، ضرورة تطوير مشروع الجزيرة الزراعي، والارتقاء به بما يحقق الكفاية الذاتية للبلاد والتصدير، مشددًا على أن ملف الزراعة يتطلب الكثير من العمل خلال المرحلة المقبلة، داعيًا إلى بذل جهود مضاعفة لتحقيق التنمية الزراعية والغذائية في البلاد.

وإطَّلع رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه بمكتبه بمدينة بورتسودان اليوم، محافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى، على مجمل الأوضاع بالمشروع.

وقال محافظ مشروع الجزيرة في تصريحات صحفية ان رئيس الوزراء تعرف على أهم احتياجات المشروع لتسريع الانطلاق، وقال “وجدنا الدعم الكامل من رئيس مجلس الوزراء بتقديم كل ما يمكن تقديمه من أجل إنجاح الموسم الصيفي”.

وأوضح ابراهيم مصطفى إن رئيس مجلس الوزراء سيزور المشروع خلال الفترة المقبلة للوقوف على مجمل الأحوال، معلنا توفر احتياجات المزارعين من التقاوي اعتبارا من بداية الأسبوع الحالي.

وقال “اطلعنا رئيس الوزراء على التحديات العاجلة المطلوب معالجتها لبداية الموسم وزارعة محاصيل العروة الصيفية بكل قطاعات المشروع”.