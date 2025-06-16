سياسية
مجلس الأمن الدولي: نطالب بإجراء تحقيق عاجل في الهجوم الذي استهدف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي
قال مجلس الأمن الدولي إننا نطالب بإجراء تحقيق عاجل في الهجوم الذي استهدف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف بمدينة “الكومة” بولاية شمال دارفور، في الثاني من يونيو 2025
– ندين هذه الهجوم بشدة، وندعو لضرورة محاسبة المتورطين فيه
– استهداف الدعم السريع للمنشآت الإنسانية بالفاشر، ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية بعدد من المدن السودانية، من بينها “بورتسودان وكسلا والخرطوم”
– نؤكد ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامة المنشآت المدنية
– أي اعتداء متعمد على العاملين في المجال الإنساني، يُعتبر “جريمة حرب” بموجب القانون الدولي.
الجزيرة – السودان