الشركة السودانية للموارد المعدنية تؤكد التزامها بدعم القطاع الصحي بالقضارف

أكدت الشركة السودانية للموارد المعدنية التزامها المتواصل ببرامج المسؤولية المجتمعية، من خلال دعم مشاريع التنمية في القطاع الصحي بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها في المناطق الطرفية الريفية والمتاثر بالأنشطة التعدينية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف والوزير المكلف بمكتبه الأحد ، مع المهندس عمر أبوسن، مدير فرع الشركة السودانية للموارد المعدنية بالقضارف، وبحضور الأستاذ أحمد شولة، مدير برنامج المسؤولية المجتمعية بمحلية البطانة.

وناقش الاجتماع إستمرار دعم الشركة للمؤسسات الصحية بعد استفادة مستشفيات الصباغ، قيلي، وأم سرحة، والتي شملها دعم مباشر بأجهزة ومعدات طبية، سيارات إسعاف، وأنظمة طاقة شمسية. كما تم التأكيد على التزام الشركة بإنشاء محطة أوكسجين بتكلفة 235 ألف دولار، تتحملها مناصفة مع حكومة الولاية.

وأكد مدير الشركة المهندس عمر أبوسن، أن الشركة ماضية في تنفيذ خطتها لإعادة تأهيل المراكز والوحدات الصحية بمحلية البطانة ضمن برنامجها للمسؤولية المجتمعية وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.