د. كامل إدريس يوجه بتأمين ولاية الخرطوم وتكثيف الوجود الشرطي بالولاية

وجه د. كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الإنتشار الشرطي بولاية الخرطوم، وتأمين كافة الأحياء والمواقع الحكومية والمرافق الاستراتيجية بالولاية.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمدينة بورتسودان الفريق أول شرطة حقوقي، خالد حسان محي الدين، مدير عام قوات الشرطة.

واطلع رئيس مجلس الوزراء على مجمل الأوضاع الأمنية بولايات البلاد وخطة عمل قوات الشرطة خلال المرحلة القادمة.