سياسية

د. كامل إدريس يوجه بتأمين ولاية الخرطوم وتكثيف الوجود الشرطي بالولاية

2025/06/15
شرطة السودان
الشرطة السودانية
وجه د. كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الإنتشار الشرطي بولاية الخرطوم، وتأمين كافة الأحياء والمواقع الحكومية والمرافق الاستراتيجية بالولاية.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمدينة بورتسودان الفريق أول شرطة حقوقي، خالد حسان محي الدين، مدير عام قوات الشرطة.
واطلع رئيس مجلس الوزراء على مجمل الأوضاع الأمنية بولايات البلاد وخطة عمل قوات الشرطة خلال المرحلة القادمة.
ووجه كامل إدريس بضرورة ضبط وتقنين الوجود الأجنبي بالبلاد لاسيما ولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن تأمين الولاية وتوفير كافة الخدمات أحد أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
الجزيرة – السودان

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