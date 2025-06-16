تنفيذي مدني يطمئن على إنتظام إمتحانات مرحلتي الإبتدائية والمتوسطة

وقف الأستاذ عادل محمد الحسن الخطيب المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى صباح الأحد على سير إمتحانات الفترة الأولى للمرحلتين الإبتدائية والمتوسطة بعدد من مدارس المحلية وشملت مدارس التمرين والزرقاء ونازل الملائكة .

حيث إطمأن على إنتظام الإمتحانات وتهيئة البيئة المناسبة حيث إستمع لتقارير من إدارات المدارس حول سير الإمتحانات والإنضباط العام وجهود الطاقم التربوي في توفير أجواء محفزة للتلاميذ .

من جانبه كشف الأستاذ الفاتح العطاء مدير المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة في تصريح لسونا أن عدد التلاميذ الجالسين لإمتحانات المرحلة الإبتدائية 63,814 تلميذاً وتلميذة فيما جلس لإمتحانات المرحلة المتوسطة 18,205 تلميذاً وتلميذة مؤكداً أن الإمتحانات تسير وفق الخطة المقررة دون أي عوائق .