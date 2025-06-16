المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف يترأس إجتماع غرفة طوارئ إمتحانات الشهادة السودانية

ترأس الفريق أول شرطة حقوقى/ خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف، الأحد، ببورتسودان إجتماع غرفة طوارئ إمتحانات الشهادة السودانية بحضور الأستاذة أمال البدوي الطاهر ممثل وكيل وزارة التربية والتعليم و أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة

الإجتماع ناقش الترتيبات النهائية الخاصة بإنعقاد إمتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام *2024* والتي تقرر قيامها في موعدها فى *29* يونيو *2025* بجانب مناقشة خطة تأمين الإمتحانات