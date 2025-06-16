سياسية
المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف يترأس إجتماع غرفة طوارئ إمتحانات الشهادة السودانية
ترأس الفريق أول شرطة حقوقى/ خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف، الأحد، ببورتسودان إجتماع غرفة طوارئ إمتحانات الشهادة السودانية بحضور الأستاذة أمال البدوي الطاهر ممثل وكيل وزارة التربية والتعليم و أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة
الإجتماع ناقش الترتيبات النهائية الخاصة بإنعقاد إمتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام *2024* والتي تقرر قيامها في موعدها فى *29* يونيو *2025* بجانب مناقشة خطة تأمين الإمتحانات
وفي سياق متصل أوضح اللواء شرطة حقوقي/ سامي الصديق دفع الله مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية رئيس الغرفة المركزية لتأمين إمتحانات الشهادة السودانية في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن مراحل تأمين الشهادة السودانية تتم وفق خطة أمنية دقيقة وضعتها آلية تأمين الإمتحانات في ظل وجود مراكز للإمتحانات خارج السودان، معلنا عن إكتمال كافة الترتيبات لتأمين الإمتحانات
وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن غرفة طوارئ ترتيبات إمتحانات الشهادة السودانية المؤجلة 2024 بذلت جهودا متعاظمة ونفذت الخطة الموضوعة بالتزام عال
من جانبه إستعرض الأستاذ معاذ عبدالله بلال الخليل وكيل وزارة الحكم الاتحادى الوزير المكلف التحديات التى تواجه الإمتحانات والحلول التى وضعتها اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والترتيبات المقترحة لعقد الإمتحانات فى المراكز الخارجية .
سونا