البرهان يلتقي السفير الفلسطيني بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالسودان

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم، سعادة السفير د. سمير عبد الجبار سفير دولة فلسطين بالخرطوم، بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالسودان بحضور وكيل وزارة الخارجية .

واستعرض اللقاء مسار العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وقال سفير دولة فلسطين بالخرطوم في تصريح صحفي إن ، رئيس مجلس السيادة أكد موقف السودان الثابت والراسخ والداعم للقضية الفلسطينية.

وأشاد السفير الفلسطيني بمواقف السودان الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، معرباً عن تقديره العميق للدعم الذى وجده خلال فترة عمله بالسودان.