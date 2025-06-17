الإدارة العامة للمرور تنجح في تفويج إياب عيد الأضحى لأكثر من 52 ألف راكب بدون حوادث

نجحت الإدارة العامة للمرور عبر دائرة المرور السريع في تنفيذ خطة تفويج المركبات الخاصة بالعودة من عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ، وسط إنسياب مروري كامل وخلو تام من الحوادث،

حيث شهدت الأيام الثلاثة الماضية تنفيذ عمليات تفويج عكسي منتظمة عبر الطرق القومية و بلغ عدد الأفواج (اياب)في اليوم الأول الموافق12يونيو2025م 62 فوجًا شملت 362 مركبة فيما إرتفع العدد في اليوم الثاني إلى 68 فوجا و368 مركبة. أما اليوم الثالث فقد سجل أعلى معدلات التفويج بواقع 70 فوجا و538 مركبة في مؤشر واضح على إتساع نطاق التغطية الميدانية وفعالية الإجراءات المتخذة.

و للاستعداد الكامل الذي أعلنت عنه الإدارة العامة للمرور حيث تم رفع جاهزية القوات في الولايات الآمنة بنسبة 100%، والدفع بعدد 255 ضابطا وعدد2,837 من الرتب الأخرى، إلى جانب نشر 190 دورية مرورية و26 عربة إسعاف لتأمين الطرق وتقديم الخدمات الإسعافية العاجلة عند الحوجة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن

عمليات التفويج تمت تحت الإشراف العام لمدير الإدارة العامة للمرور وبمتابعة مباشرة من مدير دائرة المرور السريع،

وفي الجانب الارشادي والتوعوي نفّذت الإدارة العامة للمرور حملات توعوية شملت تنظيم ندوات إرشادية داخل المواقف العامة والموانئ البرية هدفت إلى رفع الوعي المروري وتعزيز ثقافة السلامة لدى مستخدمي الطريق .

المكتب الصحفي للشرطة