“تدريب 500 امرأة”.. مذكرة تفاهم للتدريب المهني للنساء والشابات في ولاية البحر الأحمر

تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتوجيه والائتلاف السوداني للتعليم للجميع يوم السبت لتنفيذ مشروع التدريب المهني للنساء والشابات في ولاية البحر الأحمر.

ويهدف المشروع الي الاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات المتأثرات بالنزاع والنزوح في ولاية البحر الأحمر من خلال تنفيذ برنامج متكامل يشمل التدريب الفني وبناء القدرات على تنفيذ مشاريع مدرة للدخل وتعزيز سبل العيش في مجالات صناعة الصابون الخياطة والتطريز اليدوي وتدوير المخلفات البلاستيكية والصناعات الغذائية وصناعة الجلود والكهرباء الأساسية المنزلية.

وأوضح السيد ناجي منصور الشافعي المدير العام للائتلاف السوداني للتعليم للجميع في تصريح لسونا أن المشروع يستهدف تدريب 500 امرأة كما سيتم ربط 250 امرأة من اللاتي يمتلكن حرف فنية بجمعيات تعاونية ويهدف المشروع إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات من النازحات والمجتمعات المستضيفة بالولاية عبر اكسابهن مهارات مهنية وربطهن بجمعيات تعاونية تضمن استدامة الدخل مشيرا الى أن المشروع يستهدف ولايتي البحر الأحمر والقضارف.

واضاف ان مذكرة التفاهم حددت التزامات الاطراف الموقعه عليها المتمثلة في وزارة التربية والتوجيه والائتلاف السوداني للتعليم للجميع ومفوضية العون الإنساني بالولاية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ويستمر المشروع حتى 31 أغسطس 2025 ويتم خلال المشروع توزيع أدوات مطبخ وحقيبة .