والي الجزيرة يدعو الزكاة للإسهام في إخراج الفقراء والمساكين من دائرة الفقر للإنتاج

دعا الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة ديوان الزكاة بمحلية مدني الكبرى للتوسع في تقديم المشاريع الإنتاجية للإسهام في إخراج الفقراء والمساكين من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج.

وأڜاد الوالي لدى تلقيه بمكتبه صباح الاثنين تهاني عيد الأضحى المبارك من وفد ديوان الزكاة بمحلية مدني برئاسة الأستاذ البدري عطا المنان مدير الديوان بالمحلية بدور ديوان الزكاة في دعم النازحين والعائدين للولاية .

من جانبه إستعرض مدير الديوان بالمحلية إسهامات الزكاة في دعم العلاج وكافة المصارف الأخرى، معلناً أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من البرامج الرامية لدعم الأسر الفقيرة والتوسع في المشاريع الإنتاجية ضمن خطة الديوان للعام الحالي .

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