الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج

اكد الاجتماع الختامى لبعثة حجاج السودان لحج العام 1446 هجرية برئاسة الاستاذ سامي الرشيد رئيس مكتب شئون الحجاج الذي عقد مساء اليوم بمكة المكرمة، أكد إن نجاح حج العام الحالي يجسد وفاء الدولة بالتزاماتها العقديه والوطنية تجاه حجاج بيت الله الحرام.

واشاد سامي الرشيد خلال الاجتماع الذي ضم أمناء الولايات والبعثات المتخصصة أشاد بالمتابعة الدائمة والرعاية لمجلس السيادة واهتمامه بانجاح شعيرة الحج .

وأشار الي ان التنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية وقطاعاتها المختلفة إسهم في تعزيز نجاحات مسيرة ومراحل موسم حج هذا العام

وكشف سامي الرشيد عن ان الاجتماع استعرض الخطة الإدارية والتنظيمية واللوجستية بهدف معالجة مواطن الخلل وتطوير مسار التجربة.

واعرب سامي الرشيد عن تقديره لرئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس لدعمهم اللامحدود لأعمال الحج ومتابعتهم لأوضاع الحجاج.